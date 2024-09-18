Названо число пострадавших при новых взрывах гаджетов в Ливане

По меньшей мере 100 человек получили травмы в результате новых взрывов беспроводных устройств связи в Ливане, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, эти устройства использовались сторонниками ливанского шиитского движения «Хезболла».

Взрывы произошли в различных регионах республики.

NYT: пейджеры в Ливане перед взрывом издали сигнал о якобы поступившем сообщении

Ранее сообщалось, что в Ливане после пейджеров начали взрываться рации, автомагнитолы, различная бытовая техника.