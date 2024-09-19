Обвиняемых по делу о перестрелке в Wildberries доставили в суд

Фигурантов дела о перестрелке в офисе Wildberries доставили в Басманный суд Москвы, сообщает РЕН ТВ. В ближайшее время суд изберет меру пресечения. На опубликованных кадрах видно, как полицейская машина останавливается у здания суда.

Стрельба произошла у входа в офис Wildberries в центре столицы 18 сентября. В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в результате происшествия пострадали семь человек, двое скончались от полученных ран. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел.

Wildberries объявила день траура в память о сотрудниках, погибших в результате вчерашней стрельбы у офиса компании. Татьяна Бакальчук отметила, что виновных накажут, им также предстоит ответить и перед Божьим судом.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru рассказал, что мужу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку может грозить пожизненный срок, если говорить о тех статьях УК РФ, по которым было возбуждено уголовное дело. Он уточнил, что все они относятся к особо тяжким преступлениям.

Предприниматель был задержан на 48 часов. По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по четырем статьям: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Самоуправство».