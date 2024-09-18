СК возбудил дело после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после стрельбы у офиса Wildberries, после которой погибло два человека. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в пресс-службе СК.

© Вечерняя Москва

— По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина «Вайлдберриз», расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

В результате произошедшего пострадало семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. Еще двое охранников офиса Wildberries скончались.

Стрельба произошла днем 18 сентября. Муж основательницы компании Владислав Бакальчук вместе с неизвестными пытался проникнуть в здание. Сотрудники охраны остановили мужчин, после чего началась стрельба. «Вечерняя Москва» собрала главные новости по произошедшему в отдельный материал.