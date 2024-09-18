В Ливане снова прогремели взрывы

В ливанских городах послышались звуки взрывов, похожие на те, которые были вчера, 17 сентября, во время масштабного инцидента со взрывами пейджеров. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты пояснили, что в этот раз взорвались устройства коммуникации (рации) в машинах, квартирах и частных домах.

Всё началось во время похорон сына одного из главарей шиитской военизированной организации «Хезболла» Али Аммара.

По предварительным данным, сдетонировали больше 500 раций и радиоприёмников членов организации. Кроме того, взрывы раздались в Сирии.

Вслед за пейджерами, рациями и радиприёмниками начали взрываться ноутбуки и телефоны. Местные СМИ пишут, что за последний час ранения получили сотни человек в Бейруте, Бекаа, Набатии и на юге Ливана.

NYT: пейджеры в Ливане перед взрывом издали сигнал о якобы поступившем сообщении

Со слов местных также взрываются гаджеты в магазинах сотовой связи, техника в домах. В городах республики начались пожары.

Ранее сообщалось, что во вторник, 17 сентября, в Ливане взорвались свыше четырех тыс. пейджеров, произведенных крупной тайваньской фирмой. Погибли 11 человек.