В Ливане снова прогремели взрывы
В ливанских городах послышались звуки взрывов, похожие на те, которые были вчера, 17 сентября, во время масштабного инцидента со взрывами пейджеров. Об этом пишет РИА «Новости».
Журналисты пояснили, что в этот раз взорвались устройства коммуникации (рации) в машинах, квартирах и частных домах.
Всё началось во время похорон сына одного из главарей шиитской военизированной организации «Хезболла» Али Аммара.
По предварительным данным, сдетонировали больше 500 раций и радиоприёмников членов организации. Кроме того, взрывы раздались в Сирии.
Вслед за пейджерами, рациями и радиприёмниками начали взрываться ноутбуки и телефоны. Местные СМИ пишут, что за последний час ранения получили сотни человек в Бейруте, Бекаа, Набатии и на юге Ливана.
NYT: пейджеры в Ливане перед взрывом издали сигнал о якобы поступившем сообщении
Со слов местных также взрываются гаджеты в магазинах сотовой связи, техника в домах. В городах республики начались пожары.
Ранее сообщалось, что во вторник, 17 сентября, в Ливане взорвались свыше четырех тыс. пейджеров, произведенных крупной тайваньской фирмой. Погибли 11 человек.