Жене Пашаева стало плохо после решения суда

Жене бывшего адвоката Эльмана Пашаева Светлане стало плохо после решения суда об аресте мужа. Об этом в среду, 18 сентября, она заявила, выходя из здания суда.

— Извините, мне очень плохо, — передает слова Светланы Пашаевой Telegram-канал Readovka. Она уточнила, что о задержании мужа узнала из интернета и не виделась с ним перед судом.

Ранее военный суд столицы арестовал Эльмана Пашаева на два месяца до 15 ноября. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Адвокат рассказал о ключевых вопросах в деле Пашаева

По версии следствия, бывший адвокат получил деньги от мужа блогера, «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея. За денежные средства он обещал помочь семье избежать наказания за неуплату налогов на сумму свыше одного миллиарда рублей. «Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал с главными новостями по делу скандального адвоката.