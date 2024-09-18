Жена экс-адвоката Эльмана Пашаева, который ранее был арестован по обвинению в мошенничестве, почувствовала себя плохо после решения суда. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Такое заявление Светлана Пашаева сделала на выходе из здания суда. По ее словам, она узнала о задержании мужа из новостей в сети и не смогла его увидеть перед судом. От дальнейших комментариев она отказалась.

«Извините, мне очень плохо», — заявила она журналистам на выходе из здания суда.

Адвокат рассказал о ключевых вопросах в деле Пашаева

Ранее Пашаева арестовали по делу о мошенничестве. Согласно версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил мужа обвиненной в неуплате налогов блогера Елены Блиновской в том, что он сможет освободить его и жену от ответственности. Взамен он потребовал крупное вознаграждение.