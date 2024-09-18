Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева

Московский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца, до 15 ноября, экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты предположили, что защита Пашаева обжалует это решение, так как настаивала в ходе заседания, которое закрыли от прессы по просьбе следствия, на мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

По данным агентства, на судебный процесс поддержать экс-адвоката пришла его жена. Она принесла личные вещи, которые понадобятся супругу в СИЗО во время предварительного следствия.

Адвокат рассказал о ключевых вопросах в деле Пашаева

Ранее сообщалось, что 17 сентября Следственный комитет России заявил о задержании Пашаева по подозрению в мошенничестве в отношении блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея.