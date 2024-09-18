Появились первые кадры перестрелки в офисе Wildberries

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ опубликовала первые кадры перестрелки внутри офиса маркетплейса в центре Москвы. Видео поделилось «РИА Новости».

На записи слышны звуки стрельбы на протяжении 12 секунд. Также на видео можно услышать мужские крики и увидеть группу людей в той части офиса, где происходит перестрелка. Часть сотрудников на кадрах уходит из холла в коридор, еще двое мужчин прячутся в лифте.

Ранее сообщалось о стрельбе у входа в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор». Согласно информации пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ, в здание пытался проникнуть совладелец онлайн-ретейлера Владислав Бакальчук с охраной. Именно его люди первыми открыли стрельбу. Силовики задержали 30 человек. В настоящее время известно о двух погибших сотрудниках охраны офиса Wildberries и одном пострадавшем.