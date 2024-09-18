В компании Wildberries сообщили, что в результате стрельбы у офиса компании умер второй человек. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в компании, погиб второй сотрудник охраны Wildberries, который был ранен в ходе перестрелки. При этом Telegram-канал Mash уточняет, что погибшего звали Адам Алмазов, ему был 41 год. Сообщается, что во время стрельбы Алмазов получил несколько ранений и был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Ранее у московского офиса Wildberries в Романовом переулке началась стрельба. Как заявили в самой компании, она началась после того, как к офису прибыл муж основателя Wildberries Владислав Бакальчук с вооруженной охраной. Между ними и охраной офиса произошла стычка, которая переросла в стрельбу. Сам Бакальчук назвал произошедшее провокацией.