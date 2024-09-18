Бакальчук тренировался с оружием за пару дней до стрельбы у офиса Wildberries

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав тренировался с огнестрельным оружием за несколько дней до стрельбы у головного офиса компании в Москве. Кадры с тренировки он публиковал на своей странице в соцстети.

— «Набиваю руку»: несколько дней назад Владислав Бакальчук опубликовал в историях своего личного аккаунта Telegram фотографии и видео со стрельбой из огнестрельного оружия, в том числе автоматического, — передает данные из соцсети Бакальчука Telegram-канал Readovka.

Муж основательницы Wildberries совместно с неизвестными людьми пытался проникнуть в головной офис компании в Москве 18 сентября. Охрана не хотела пускать мужчин, в результате чего началась стрельба. По факту произошедшего погибло два человека, еще несколько людей ранены. «Вечерняя Москва» собрала подробности произошедшего в отдельный материал.