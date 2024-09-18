Россиянка привезла из Турции наркотическую шоколадку и попалась с ней в Пулково

В Пулково поймали гражданку России, которая привезла из Турции наркотический шоколад. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, во время осмотра ручной клади женщины, которая прибыла из Турции, у нее обнаружили вскрытую плитку шоколада. При этом упаковка лакомства содержала информацию о том, что в его составе содержится каннабис.

Сладость отправили на экспертизу, которая подтвердила, что в шоколаде действительно содержится наркотическое вещество. Хозяйку запрещенного груза задержали.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушительницы. Прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.