Суд отказался арестовывать замдиректора школы Челябинска после нападения ученика

Центральный районный суд Челябинска отказался арестовывать заместителя директора челябинской коррекционной школы №68 после нападения с молотком одного из учеников на одноклассников. Об этом в среду, 18 сентября, стало известно из зала суда.

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— В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года обвиняемого... отказать, — передает слова судьи журналист РИА Новости.

Трагедия произошла утром 16 сентября. Один из учеников принес с собой в учебное заведение молоток, нож и муляж пистолета. В школе была рамка металлодетектора, однако она не сработала из-за того, что ее выключили за несколько дней до этого. Ученик ударил несколько детей и учителя молотком и попытался совершить суицид. «Вечерняя Москва» собрала главное по истории в челябинской школе.