Стала известна личность погибшего при стрельбе в офисе Wildberries

При стрельбе в торговом центре «Романов двор», в офисе Wildberries погиб сотрудник охраны офиса. Газета.Ru

«К сожалению, во время атаки со стороны Владислава Бакальчука на офис Wildberries погиб один человек. Это сотрудник охраны офиса компании в БЦ „Романов двор», - сказал собеседник агентства. ТАСС

«От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — заявила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. RT на русском