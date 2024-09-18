Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта в Белгородской области

Сотрудники ФСБ задержали с поличным уроженца Новосибирской области при подготовке к совершению теракта в Белгородской области. RT на русском

По информации правоохранителей, житель города Бердска установил контакт через мессенджер с представителями одного из запрещенных в РФ украинских вооруженных формирований. По их указанию он приобрел СВУ для совершения теракта на одном из административных объектов Белгородской области. Москва24

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Lenta.ru