Бакальчук озвучил свою версию инцидента у офиса Wildberries в Москве

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук дал разъяснения относительно стрельбы у офиса маркетплейса в Москве. В своем Telegram-канале он заявил, что его коллеги были безоружны, а первые выстрелы прогремели изнутри здания.

По словам Бакальчука, в 12:00 должна была состояться его встреча с руководством «РВБ» (объединенная компания Russ и Wildberries). О ней представителей организации якобы уведомили заранее: юристы направили официальное уведомление и запросили урегулирование накопившихся разногласий. Бакальчук и его люди хотели передать официальные документы, а также обсудить вопрос строительства новых складов, которое, по его словам, приостановлено из-за указаний нового бизнес-партнера его жены Роберта Мирзояна.

Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы. Первые кадры

Сооснователь маркетплейса добавил, что был готов к провокациям, а потому обратился в МВД для обеспечения охраны. Вместе с тем сотрудники охранного предприятия отказались пропустить Бакальчука и его коллег в бизнес-центр, несмотря на присутствие полицейских.

«Никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника, повсюду был дым, люди пытались укрыться. Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство "РВБ". Это был настоящий расстрел», — сказал Бакальчук.

Бизнесмен также назвал ложью утверждения, что его компания пришла с угрозами. Он призвал руководство «РВБ» «прекратить распространять ложь и манипулировать фактами». Ответственность за ранение людей Бакальчука возложил на руководство организации. Сооснователь маркетплейса уже дал показания полиции и готов оказать содействие следствию.

Напомним, что 18 сентября возле офиса маркетплейса на Романовском переулке произошел конфликт со стрельбой. Гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила мужа и его людей в рейдерском захвате. По ее словам, никаких переговоров назначено не было, а к зданию приехала вооруженная группа.

По данным оперативных служб, один человек погиб, еще двое получили ранения. Несколько подозреваемых в происшествии задержаны. Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента.