В Wildberries раскрыли, как стрельба у офиса в Москве скажется на работе сервиса

Работа всех сервисов, пунктов выдачи заказов и логистических центров продолжается в штатном режиме. Стрельба у головного офиса компании никак не скажется на работе Wildberries. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

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— Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно. Ситуация с попыткой захвата офисов не повлияла на работу Wildberries и ее бизнес-процессы, — передает сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Стрельба произошла у головного офиса днем 18 сентября. Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук вместе с сообщниками пытался незаконно проникнуть в здание. Его остановила охрана в результате чего началась стрельба. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько пострадало. «Вечерняя Москва» подготовила отдельным материал с главными новостями о произошедшем.