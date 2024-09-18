Минздрав назвал число госпитализированных после атаки ВСУ на Тверскую область

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тверскую область госпитализированы 13 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России, заявление публикует ТАСС.

Врачи уточнили, что тяжесть состояния пострадавших оценивается как средняя.

При этом ранее Telegram-каналы сообщали о 17 пострадавших при атаке.

Торопец Тверской области попал под удар ВСУ 18 сентября. В результате падения обломков дронов в городе начался пожар, из-за чего жителей решили эвакуировать.