Студентка МГУ рассказала детали стрельбы у офиса Wildberries

Студентка факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) рассказала, что после начала стрельбы у головного офиса компании Wildberries, который находится рядом с учебным заведением, охранник попросил всех учащихся зайти в помещение. Об этом в среду, 18 сентября, рассказала сама очевидец произошедшего.

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— Ничего слышно не было. То, как выводили раненых пострадавших — я просто нашла аудиторию с окном, которое выходило в этот «коридорчик». Как раз выводили мужчину раненого пятеро таких крупных мужчин и звали скорую. Они были не в форме. Скорее всего, охранники, — передает слова студентки Telegram-канал Readovka.

Стрельба у офиса произошла днем 18 сентября. В результате происшествия пострадало несколько людей, также один человек погиб. Сотрудники правоохранительных органов задержали 30 человек. «Вечерняя Москва» собрала отдельный материал, в котором рассказала о произошедшем, и различных версиях случившегося.