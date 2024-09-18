Стало известно, кто начал стрельбу у офиса Wildberries в Москве

Вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, первыми открыли стрельбу в ходе сегодняшнего конфликта, заявила пресс-служба Wildberries и Russ, пишет ТАСС.

В компании отметили что попытка незаконного проникновения была осуществлена по двум адресам офисов. Произошедшее не повлияло на работу компании и ее бизнес-процессы.

По словам Татьяны Бакальчук, группа людей под руководством ее мужа Владислава Бакальчука, а также Сергея Ануфриева и Владимира Бакина, попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию», - написала она.

Основатель Wildberries призвала «сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел», а также назвала произошедшее «рейдерским захватом, вернее, его неудачной попыткой».

В свою очередь сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук, комментируя ситуацию, заявил, что в 12:00 должна была состояться его встреча с руководством «РВБ» (объединенная компания Russ и Wildberries), о которой стороны якобы знали заранее. Он добавил, что был готов к провокациям и обратился в МВД для обеспечения охраны, при этом непосредственно его люди были безоружны. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries, утверждает Бакальчук.

Напомним, что в июне Wildberries и Russ Outdoor объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы. В свою очередь супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук заявил, что его жену оградили от общения с семьей и идет рейдерский захват. В ответ Татьяна Бакальчук заявила, что никакого рейдерского захвата нет, и она просто разводится с мужем.