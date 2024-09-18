Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы. Первые кадры

В районе полудня 18 сентября к офису Wildberries в Романовом переулке прибыли Владислав Бакальчук с охраной.

«Группа была больше шести человек в гражданской одежде. В какой-то момент около 12 дня они резко начинают бежать, ломать двери, лифт», — рассказал очевидец «Осторожно, новости».

Произошла стычка с сотрудниками службы безопасности Wildberries. Всего в конфликте участвовали около 30 человек, а разнимали их около 100 силовиков. Началась стрельба. Во время конфликта пострадали, по данным Shot, 10 человек, среди которых три полицейских, вице-чемпион Европы по каратэ Абубакар Местоев и бойцы Умар Чичаев, Рашид Кодзоев.

Владислав Бакальчук утверждает, что приехал в офис «на переговоры» по поводу строительства складов. Татьяна Бакальчук же говорит, что никаких переговоров не планировалось, а действия Владислава — «рейдерский захват». Из-за стрельбы задержали девять человек, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.