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Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы. Первые кадры

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Сотрудники экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries
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Сотрудники экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries 
© Михаил Климентьев/ТАСС
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© Телеграм-канал «SHOT»
Сотрудник полиции у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries
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Сотрудник полиции у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries 
© Михаил Климентьев/ТАСС
4/20
© Телеграм-канал «Mash»

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Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
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Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сотрудники экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries
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Сотрудники экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries 
© Михаил Климентьев/ТАСС
Сотрудник экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries
7/20
Сотрудник экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries 
© Михаил Климентьев/ТАСС
8/20
© Телеграм-канал «Mash»
9/20
© РИА Новости

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Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
10/20
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сотрудники экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries
11/20
Сотрудники экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries 
© Михаил Климентьев/ТАСС
Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
12/20
Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
13/20
© Телеграм-канал «SHOT»
Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
14/20
Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

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Сотрудники экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries
15/20
Сотрудники экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries 
© Михаил Климентьев/ТАСС
16/20
© Телеграм-канал «SHOT»
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
17/20
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Автомобили экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries
18/20
Автомобили экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор», где находится офис Wildberries 
© Михаил Климентьев/ТАСС
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
19/20
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

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© Телеграм-канал «SHOT»

В районе полудня 18 сентября к офису Wildberries в Романовом переулке прибыли Владислав Бакальчук с охраной.

«Группа была больше шести человек в гражданской одежде. В какой-то момент около 12 дня они резко начинают бежать, ломать двери, лифт», — рассказал очевидец «Осторожно, новости».

Произошла стычка с сотрудниками службы безопасности Wildberries. Всего в конфликте участвовали около 30 человек, а разнимали их около 100 силовиков. Началась стрельба. Во время конфликта пострадали, по данным Shot, 10 человек, среди которых три полицейских, вице-чемпион Европы по каратэ Абубакар Местоев и бойцы Умар Чичаев, Рашид Кодзоев.

Владислав Бакальчук утверждает, что приехал в офис «на переговоры» по поводу строительства складов. Татьяна Бакальчук же говорит, что никаких переговоров не планировалось, а действия Владислава — «рейдерский захват». Из-за стрельбы задержали девять человек, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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