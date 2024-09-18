Владислав Бакальчук рассказал, кто стрелял у офиса Wildberries в Москве

Бизнесмен и сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что во время конфликта у главного офиса фирмы в Москве его люди не имели при себе оружия. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале предпринимателя.

По его словам, днем в бизнес-центре «Романов двор» должна была состояться встреча его команды с нынешним руководством Wildberries. Стороны собирались обсудить строительство новых складов.

«Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД [РФ] для обеспечения охраны», — написал Бакальчук.

Он добавил, что в результате охрана здания не пустила его команду внутрь. Предпринимателя с юристами назвали «непонятными людьми в гражданской одежде», хотя их сопровождали стражи порядка.