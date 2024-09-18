ТАСС: при стрельбе в ТЦ в офисе Wildberries погиб сотрудник охраны

При стрельбе в торговом центре "Романов двор", в офисе Wildberries погиб сотрудник охраны офиса. Об этом сообщает ТАСС. Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале позже подтвердила информацию. "К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса", - написала она. 18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция. Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.