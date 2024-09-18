Выросло число пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries

Число пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries в столице выросло до семи человек. Среди них — трое сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

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Один из сотрудников получил серьезное ранение в ногу. Всего правоохранители задержали порядка 9 человек, передает Telegram-канал. Официальной информации по поводу произошедшего пока не поступало.

Муж основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, который оказался замешан в стрельбе у головного офиса в Москве, рассказал, что охрана спровоцировала конфликт. Он отметил, что ранен один из его коллег.

В свою очередь Татьяна Бакальчук публично призвала правоохранительные органы взять ситуацию под контроль и сделать публичным ход расследования стрельбы возле головного офиса компании. Также произошедшее Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата.

Стало известно, что одними из пострадавших в ходе стрельбы у головного офиса компании Wildberries стали бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев. Местоев является чемпионом России по всестилевому карате, вице-чемпионом Европы по карате.