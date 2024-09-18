Один человек погиб и двое получили ранения из-за стрельбы у центрального офиса Wildberries

В результате стрельбы у центрального офиса Wildberries один человек погиб и двое получили ранения, кроме того, несколько человек задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, к выяснению обстоятельств произошедшего конфликта подключился Следственный комитет (СК) России. Сейчас следователи работают внутри здания. Они проводят осмотр места. Среди пострадавших есть полицейские.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в результате конфликта у центрального офиса Wildberries в Москве пострадали чемпион мира по тхэквондо Умар Чичаев и боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Местоев.

Инцидент со стрельбойпрокомментировала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Она заявила, что стрельба произошла при попытке захватить московские офисы компании.