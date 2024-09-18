$91.43+0.29101.51+0.23
Почта

Один человек погиб и двое получили ранения из-за стрельбы у центрального офиса Wildberries

В результате стрельбы у центрального офиса Wildberries один человек погиб и двое получили ранения, кроме того, несколько человек задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Один человек погиб и двое получили ранения из-за стрельбы у центрального офиса Wildberries
© Lenta.ru

По данным агентства, к выяснению обстоятельств произошедшего конфликта подключился Следственный комитет (СК) России. Сейчас следователи работают внутри здания. Они проводят осмотр места. Среди пострадавших есть полицейские.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в результате конфликта у центрального офиса Wildberries в Москве пострадали чемпион мира по тхэквондо Умар Чичаев и боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Местоев.

Инцидент со стрельбойпрокомментировала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Она заявила, что стрельба произошла при попытке захватить московские офисы компании.

Происшествия
Абубакар Местоев
Татьяна Бакальчук
Следственный комитет
Москва