Полицейский пострадал при стрельбе у офиса Wildberries

Сотрудник правоохранительных органов получил ранение во время стрельбы у головного офиса компании Wildberries в Москве. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Полицейский пострадал в ходе конфликта у центрального офиса Wildberries. Сотруднику оказывают необходимую помощь в карете скорой, — передает слова собеседника Telegram-канал Shot.

Стрельба у офиса произошла днем 18 сентября. Муж основательницы компании Владислав Бакальчук прибыл со своими сообщниками к офису. Его отказались пускать, и началась стрельба. Сам Бакальчук уверяет, что стрельбу спровоцировали сотрудники охраны. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека.