Установлены личности двух пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries

Среди пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве были бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил ранее, что на него и его команду напали, когда они приехали на переговоры. В свою очередь основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук назвала заявление о переговорах абсурдным. По словам предпринимательницы, ее супруг вместе с другими людьми попытался захватить офисы компании.

Татьяна Бакальчук отреагировала на стрельбу в офисе Wildberries

По информации Telegram-канала Mash, в результате стрельбы у офиса Wildberries пострадал Абубакар Местоев, являющийся чемпионом России по всестилевому карате, вице-чемпионом Европы по карате, а также мастером спорта по панкратиону и по всестилевому карате. Среди пострадавших также чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев.

«Они были в компании Владислава Бакальчука», - пишет канал.

По данным СМИ, в результате стрельбы у офиса Wildberries пострадали четыре человека, в том числе полицейский. При этом задержаны около 10 человек.