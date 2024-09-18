Жителям Торопца разрешили вернуться домой после атаки БПЛА

Эвакуированные в связи с атакой БПЛА жители Торопца могут вернуться в свои дома. Доступ в город открыт, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, чьи слова приводятся на сайте правительства региона.

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Эвакуация жителей города была объявлена ранее с территорий, где силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали масштабную атаку дронов и возник пожар. В администрации Торопецкого муниципального округа уточнили, что для эвакуации жителей были подготовлены автобусы, людей вывозили в Западную Двину.

По словам губернатора Тверской области, с 12 часов дня доступ в Торопец был вновь открыт и жители смогут вернуться домой.

«Автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение. Хотел бы сказать слова благодарности администрации округа, нашим коммунальным службам», - заявил Игорь Руденя.

Он также отметил работу сотрудников Министерства обороны по ликвидации последствий пожара и пообещал помочь отремонтировать пострадавшие от падения обломков БПЛА здания.

«Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется. Самое главное у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет», - подчеркнул глава региона.

Сегодня утром в Министерстве обороны отчитались об уничтожении 54 украинских беспилотниках за прошедшую ночь. В ведомстве пояснили, что дежурными средствами ПВО было ликвидировано 27 БПЛА над территорией Курской области, 16 - над территорией Брянской, семь - Смоленской, три - Белгородской и один - над территорией Орловской области.