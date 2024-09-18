Военный политолог Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент со взрывами пейджеров членов шиитского движения «Хезболла». Специалист выразил мнение, что после произошедшего в Ливане атаки с использованием высоких технологий могут получить более широкое распространение в мире.

Мир столкнулся с таким прецедентом, который может получить дальнейшее развитие. Полагаю, мы еще не раз сможем услышать о подобных широкомасштабных террористических акциях, которые проводятся в интересах какого-либо государства или какой-либо политической силы с использованием высоких технологий... В данном случае речь идет об использовании различных возможностей кибервоздействия в отношении населения определенного государства. Мы впервые увидели, как подготовленная партия пейджеров в 5 тысяч штук разошлась среди представителей «Хезболлы» и сочувствующих им, а затем они были приведены в действие как взрывные устройства при помощи дистанционных систем управления. В результате пострадало более 4 тысяч человек, включая лидеров партии «Хезболла», 11 человек погибли. И, конечно, в «Хезболле» не могут обвинять в произошедшем никого, кроме Израиля. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Эксперт напомнил, что ранее тайваньская фирма Gold Apollo опровергла свою причастность к производству и продаже пейджеров «Хезболле», указав, что купленные ливанской группировкой устройства были сделаны в Европе.

«Тут мы видим схему тесного взаимодействия западных государств с израильскими спецслужбами, которые готовили эту широкомасштабную террористическую акцию. Здесь все было продумано, хорошо организовано и грамотно исполнено. Таким же образом в свое время операции готовило израильское подразделение 8200. Эта достаточно засекреченная израильская структура была создана в 50-е годы прошлого века, и она до сих пор занимается разработкой и применением высоких технологий в рамках военных противостояний. Скорее всего, она причастна и ко взрывам пейджеров в Ливане», - отметил эксперт.

Проведение операции со взрывами пейджеров в Ливане усугубило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, подчеркнул эксперт.

«[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху сейчас готов втянуть в конфликт на Ближнем Востоке всех вокруг, особенно Соединенные Штаты, чтобы спрятаться за их спиной и выжить. Арабо-израильские войны при этом подразумевают присутствие США в регионе и формирование ими там своего влияния, однако в настоящее время ни США, ни даже Иране не хотели бы вступать в ближневосточный конфликт напрямую», - добавил он.

Ранее в Израиле объяснили взрывы пейджеров в Ливане.