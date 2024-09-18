Стало известно о пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Четыре человека могли пострадать в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, один из раненых — коллега сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука, с которым он приехал на переговоры в бизнес-центр. Также травму получил полицейский. Ему оказывают необходимую помощь в машине скорой помощи.

Напомним, что конфликт со стрельбой произошел днем сегодня, 18 сентября, возле офиса маркетплейса на Романовском переулке. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук утверждает, что на него и его команду пытались совершить нападение, когда они приехали на переговоры по остановке строительства складов. Его супруга Татьяна Бакальчук обвинила мужа и его людей в рейдерском захвате.

Татьяна Бакальчук отреагировала на стрельбу в офисе Wildberries

Всех людей из офиса вывели. По сообщениям СМИ, задержаны около 10 человек.