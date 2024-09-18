Shot: четыре человека пострадали при стрельбе у офиса Wildberries

Четыре человека пострадали во время стрельбы у офиса Wildberries, который находится в бизнес-центре "Романов двор" в Москве. Такую информацию приводит Shot. "Четыре человека пострадали в результате стрельбы у офиса Wildberries", - говорится в сообщении. Как сообщает источник, одному из пострадавших медики оказывают всю необходимую помощь на месте происшествия. Shot также пишет, что по предварительной информации, пострадавший является коллегой сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука, с которым он приехал на переговоры в бизнес-центр. Официального подтверждения этой информации нет. По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", в результате стрельбы также был ранен один сотрудник правоохранительных органов, в настоящее время его госпитализировали. Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 сентября. К зданию в Романовом переулке приехали неизвестные и устроили дебош. Накануне сообщалось, что нарушители общественного порядка хотели выяснить с руководством Wildberries отношения по поводу помещений маркетплейса.