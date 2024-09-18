Татьяна Бакальчук отреагировала на стрельбу в офисе Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук вместе с другими людьми попытался захватить офисы маркетплейса в Москве. В своем Telegram-канале она рассказала, что ранения получили три человека.

Предпринимательница назвала заявление Владислава о якобы назначенных переговорах абсурдным, подчеркнув, что о них никто не договаривался. Татьяна публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию под свой контроль.

«У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — написала Бакальчук.

Напомним, что стрельба произошла у офиса Wilberries на Романовском переулке. Сооснователь компании Владислав Бакальчук ранее заявил, что на него и его команду напали, когда они приехали на переговоры относительно остановки строительства складов. По сообщениям СМИ, в результате стрельбы пострадал полицейский и коллега Бакальчука.