Момент стрельбы возле офиса Wildberries попал на видео

Telegram-канал Shot опубликовал видео момента стрельбы возле офиса Wildberries в Романовом переулке в Москве.

Как сообщается, всех сотрудников офисов в столице и области сейчас экстренно перевели на дистанционный режим работы до особого распоряжения.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе возле головного офиса Wildberries в Москве. В пресс-службе маркетплейса утверждают, что сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис организации вместе с охраной.

В результате происшествия ранения получили несколько человек — пули попали им в конечности и спины. Mash написал, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. По меньшей мере 10 участников конфликта задержали. Всех сотрудников Wildberries эвакуировали, как и студентов журфака МГУ, здание которого находится рядом.

Бакальчук заявил, что на него и его команду пытались совершить нападение, когда они приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис маркетплейса.