Силовики задержали генерала Путилова

Следователи задержали начальника автобронетанковой службы ЦВО генерал-майора Дениса Путилова за взятку в размере 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. ТАСС

По данным следствия, Путилов получил 10 миллионов рублей от представителя ИП за получение преференций при исполнении гособоронзаказа. Вечерняя Москва

По данным следствия, генерал получил незаконное вознаграждение от предпринимателя по фамилии Чудинов, с которым Минобороны заключил несколько госконтрактов на ремонт и техническое обслуживание военной автотехники общей стоимостью 140 миллионов рублей. Lenta.ru