Экс-адвоката Пашаева доставили в суд в Москве

Бывший адвокат Эльман Пашаев, задержанный по делу об особо крупном мошенничестве, доставлен сегодня в Московский гарнизонный военный суд для избрания меры пресечения. Об этом пишет ТАСС.

17 сентября Следственный комитет России сообщил о задержании Пашаева. Его подозревают в мошенничестве в отношении блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея. По версии следователей, он убедил Блиновского, что может решить вопрос с их уголовным преследованием по делу об уплате налогов и получил за это деньги «в особо крупном размере».

Сегодня Эльман Пашаев был доставлен в Военный гарнизонный суд Москвы. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Shot, юрист с улыбкой выходит из автозака, на котором его привезли к зданию суда.

При этом сопровождающий Пашаева силовик потребовал не задавать никаких вопросов.

«Тишина! Не разговаривать», - заявил он.

В случае ареста Эльмана Пашаева заключенный им с Минобороны РФ контракт будет заморожен, отмечает канал.

Пашаеву вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. Следователи намерены настаивать на аресте экс-адвоката.

Напомним, что в 2024 году Пашаев решил принять участие в специальной военной операции, для чего подписал контракт с Минобороны РФ. Он служил в одном подразделении с Блиновским. В апреле жена юриста Алена заявляла, что ее супруг получил ранение.