Бакальчук заявил о попытке нападения на него в офисе Wildberries

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что на него и его команду пытались совершить нападение, когда они приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис маркетплейса на Романов переулок в Москве. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Бакальчук добавил, что с ним все хорошо. Он пообещал раскрыть подробности инцидента позднее.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе возле головного офиса Wildberries в Москве. В пресс-службе маркетплейса утверждают, что Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис организации вместе с охраной.

Mash пишет, что 10 участников конфликта задержали. Всех сотрудников Wildberries эвакуировали, как и студентов журфака МГУ, здание которого находится рядом.