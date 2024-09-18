Силовики задержали восемь человек после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, которые причастны к стрельбе в головном офисе компании Wildberries в Москве. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Неизвестные вчера около 12 дня приехали к офису на Романовом переулке и устроили дебош. С места в отдел увезли восемь самых буйных, — передает слова собеседника Telegram-канал Shot.

Стрельба у офиса компании Wildberries произошла днем 18 сентября. Несколько неизвестных зашли в здание, им отказали сотрудники охраны и они начали стрелять. По предварительной информации, трое человек получили огнестрельные ранения. Сотрудников компании эвакуировали. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе компании Wildberries пояснили, что на данный момент ситуация находится под контролем. Вместе с неизвестными был муж основательницы Татьяны Бакальчук Владислав.