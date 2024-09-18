Жительница Новосибирска убила новорожденного ребенка

Молодая жительница Новосибирска убила новорожденную дочь.

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Инцидент произошел в Первомайском районе Новосибирска. Утром 23 декабря 2023 года 19-летняя девушка, находясь в своей квартире, не выдержала плач новорожденной дочери.

Подозреваемая схватила девочку обеими руками за ноги и трижды с силой ударила об диван головой. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Как сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области, молодая мама признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Суд назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год.