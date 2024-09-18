В России призвали запретить Roblox из-за игрока-педофила

Telegram-канал SHOT рассказал о второкласснице из Томска, которая столкнулась с домогательствами педофила во время игры в Roblox. По данным канала, мать девочки призвала запретить игру в России.

Roblox - игровая онлайн-платформа, пользователи которой могут создавать собственные игры и играть в игры, созданные другими. Платформа популярна среди детей и подростков.

По данным SHOT, ученица второго класса из Томска начала играть в Roblox летом. В игре она познакомилась с другим геймером, который представился 21-летним Олегом из Санкт-Петербурга. Он узнал у школьницы ее номер телефона, начал присылать «непонятные ссылки», а затем отправил фото полового органа. Геймер попросил девочку прислать ее интимные фото в обмен на донаты, которые используются в игре.

Школьница испугалась и рассказала обо всем маме. Женщина забрала телефон у дочери и потребовала запретить игру в России. Обращалась ли она в полицию, не уточняется.

Другой скандал вокруг Roblox произошел неделю назад в Екатеринбурге. Там 37-летний мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика, с которым познакомился в этой игре. Мужчину задержали.