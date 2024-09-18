У офиса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба

Несколько неизвестных мужчин приехали к головного офису компании Wildberries в Москве и начали стрелять. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил очевидец происшествия.

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— Неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили пальбу. Огнестрельные ранения получили трое мужчин — передает сообщение очевидца Telegram-канал Mash.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Сотрудников офиса компании Wildberries эвакуировали. По предварительной информации, неизвестные пытались зайти в здание, их не пустили и мужчины начали стрелять.

Ранее Владислав Бакальчук в понедельник, 16 сентября, сообщил, что подал документы на регистрацию товарного знака RWB. По его словам, это стратегический шаг по защите активов бизнеса после того, как Wildberries оказался под контролем «проходимцев новых владельцев».