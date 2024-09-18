Wildberries заявила о попытке Бакальчука «незаконно» зайти в офис

Представители Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук с охраной пытался «незаконно проникнуть» в офис компании. Об этом сообщает РБК.

По данным РБК, ситуация произошла в офисе компании в Бизнес-центре «Романов двор». Представители Wildberries заявили, что правоохранительные органы предприняли «необходимые меры». В компании подчеркнули, что сейчас ситуация в офисе стабильная.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что 18 сентября неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. По данным Mash, сотрудников компании эвакуировали, на месте работала полиция.

В июле глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Бакальчук обратился к нему из-за проблем с семейным бизнесом. Кадыров заявлял, что речь идет об «откровенном и наглом рейдерском захвате» активов Wildberries. Утверждалось, что рейдеры «оградили» Татьяну Бакальчук от мужа и детей. Позже сама Бакальчук заявила, что рейдерского захвата не было, и подчеркнула, что всё дело в ее разводе с мужем. Также она отмечала, что сделка Wildberries с компанией Russ Outdoor была согласована с ее мужем.