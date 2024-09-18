В порту Кавказ готовятся поднять затонувшее после атаки ВСУ судно

В морском порту Кавказ продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ. Затонувшее судно подготавливают к подъему, разрабатывается документация по безопасному удалению затонувшего имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. ТАСС

«Продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия в порту Кавказ. Ведется восстановление береговой инфраструктуры, расчищены подъездные пути к причалу», — сообщили в ведомстве. Газета.Ru

Несмотря на происшествие, порт работает в штатном режиме. Автомобильно-пассажирская паромная переправа продолжает функционировать, учитывая погодные условия. Такие меры позволяют минимизировать влияние инцидента на логистику и связь между территориями. Деловая газета «Взгляд»