Суд обязал бывшую жену российского участника СВО вернуть «гробовую» выплату

Под Новосибирском суд обязал бывшую жену российского бойца специальной военной операции (СВО) вернуть «гробовую» выплату, сообщили в пресс-службе Искитимского районного суда.

Как следует из материалов дела, мужчина состоял в браке с россиянкой, у них родился ребенок, но в 2021 году они расстались, но официально не разводились. Россиянин встретил другую женщину, они стали вместе жить, у них также родился ребенок.

В 2023 году мужчина заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Будучи на передовой, военный оставил доверенность новой «жене», на основании которой та обратилась в суд с заявлением о расторжении брака с его первой женой. Решением суда брак был расторгнут. Но вскоре стало известно, что мужчина уже не вернется с фронта.

Первая жена военного обратилась в Министерство труда и социального развития Новосибирской области и получила «гробовую» выплату. Ей перечислили 750 тысяч рублей. Однако с этим не согласились близкие военного. Дело дошло до суда.

Россиянку обязали вернуть выплату государству. В суде пояснили, что по закону на получение выплаты в данном случае имеют право двое несовершеннолетних детей военного и его мать — каждый по 250 тысяч рублей.

Ране жителю Тюменской области пришлось вернуть 600 тысяч рублей, выданных ему за подписание контракта с Минобороны для отправки в зону проведения СВО, так как тот не смог отправиться на фронт из-за проблем с психикой.