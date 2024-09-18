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В Казани девушка попала под колеса поезда в метро

В метро Казани людей попросили покинуть вестибюль одной из станций из-за человека, который попал под колеса транспорта. Об этом сообщает Kazanfirst.

В Казани 15-летняя девочка погибла под колесами поезда в метро
© РИА Новости

Инцидент произошел на «Проспекте Победы». На рельсах оказалась девушка, которая попала под поезд.

На месте работают правоохранители, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. У них есть несколько версий произошедшего, но точная пока неизвестна.

Как рассказали очевидцы, после аварии их вывели из состава, который направлялся в сторону «Горок» с «Дубравной». Местные жители добавили, что некоторые люди пытались пройти в вестибюль с улицы, но их разворачивают на входе.

По данным Telegram-канала «Происшествия Татарстан», под колесами состава оказалась 15-летняя девушка.

Спасти пострадавшую не удалось. Очевидцы поделились, что школьница лежала на рельсах, ее долго не поднимали.

Метро закрыли приблизительно на полтора часа.

Происшествия
Республика Татарстан
Казань