Следствие просит продлить арест экс-замглавы Минобороны Булгакову

Сотрудники Следственного комитета просят продлить арест бывшему замглавы Минобороны Дмитрию Булгакову. Это следует из картотеки дел Басманного суда столицы.

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— Зарегистрировано ходатайство о продлении срока содержания под стражей Булгакова Д.В., Селезнева Г.Н., Яковлева Г.В. Судебное заседание назначено на 20 сентября в 17.45, — передает информацию из картотеки дел РИА Новости.

Кроме этого сотрудники СК хотят продлить арест фигурантам дела о мошенничестве гендиректору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу.

Ранее стало известно, что найденную дома у арестованного экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова картину с экс-министром обороны Сергеем Шойгу в образе Михаила Кутузова срисовали с коробки с игрушечными солдатиками. Полотно выглядит крайне плохо и скорее похоже на работу неопытного студента, отмечал художник Андрей Карищук.

Кроме этого «Вечерняя Москва» готовила несколько материалов по задержанным за взятки сотрудникам Минобороны России. В частности можно подробно узнать про дело главы мемориала Минобороны Филиппова, которому грозит 15 лет колонии.