В Уссурийске назвали предварительную причину пожара на складе

Причиной пожара, распространившегося на площади 3 тыс. кв. м на складе в Уссурийске, могло стать возгорание в кузове грузовика, перевозившего монтажную пену, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья. Соответствующие пояснения дал водитель грузовика.

"Водитель большегруза дал пояснения, что во время разгрузки транспортного средства он услышал грохот в прицепе, ему сообщили, что в нем что-то загорелось, после чего он стал отгонять автомобиль дальше от строений. Машина перевозила монтажную пену. Полученная информация будет дополнительно проверяться дознавателями и прокуратурой", - сообщили в ведомстве.