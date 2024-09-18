Первоклассника с особенностями развития жестоко избили в школе Москвы

Первоклассника с особенностями развития жестоко избили в московской коррекционной школе. Ребенок не может говорить, поэтому не смог рассказать, кто именно на него напал. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила мать пострадавшего Юлия.

© Вечерняя Москва

— Для меня все это дико и больно, потому что ребенок не говорит. У него достаточно сильная умственная отсталость. Даже если его попросить показать пальцем, то он этого не сделает. Например, носик свой он покажет, а обидчика не покажет, — передает слова матери MSK1.RU.

Женщина пришла в школу забирать сына и увидела травмы, учителя не могли объяснить, что произошло. У 10-летнего ребенка врачи диагностировали множественные травмы на голове и спине, а также боли в области сердца. Родительница написала заявление в правоохранительные органы, а также планирует обратиться в суд и прокуратуру.

Ранее в городе Стерлитамаке в Башкортостане разыскивают женщину, которая жестоко избила своего ребенка в центре города. Избиение продолжалось, несмотря на громкие крики малыша и просьбы очевидцев остановиться. Женщина била ребенка, лежавшего на земле, руками и ногами.