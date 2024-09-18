Силовики задержали мужчину, обманувшего «Мисс Москвы» на несколько миллионов

Сотрудники правоохранительных органов задержали Антона Парамонова, который обманул «Мисс Москвы» Алесю Семеренко на несколько миллионов рублей. Он находится в СИЗО с августа. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— В Москве задержан Антон Парамонов, обманувший бывшую «Мисс Москвы» Алесю Семеренко и других моделей на несколько миллионов рублей. Парамонов был задержан в августе 2024 года в аэропорту Внуково. Сейчас он находится в СИЗО — Парамонову было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», — передает слова собеседника Telegram-канал Baza.

На Парамонова заявление в полицию написали сразу несколько девушек, еще одной пострадавшей стала 25-летняя Валерия Волкова. Она перевела подозреваемому две тысячи долларов за участие в конкурсе красоты. Позднее девушка выяснила, что Парамонов ее обманул и перестал выходить на связь.

Ранее «Вечерняя Москва» подробно рассказывала, как мужчина обманул Алесю Семеренко. Общий ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями Парамонова, составил 5,3 миллиона рублей