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Силовики задержали мужчину, обманувшего «Мисс Москвы» на несколько миллионов

Сотрудники правоохранительных органов задержали Антона Парамонова, который обманул «Мисс Москвы» Алесю Семеренко на несколько миллионов рублей. Он находится в СИЗО с августа. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Силовики задержали мужчину, обманувшего «Мисс Москвы» на несколько миллионов
© Вечерняя Москва
— В Москве задержан Антон Парамонов, обманувший бывшую «Мисс Москвы» Алесю Семеренко и других моделей на несколько миллионов рублей. Парамонов был задержан в августе 2024 года в аэропорту Внуково. Сейчас он находится в СИЗО — Парамонову было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», — передает слова собеседника Telegram-канал Baza.

На Парамонова заявление в полицию написали сразу несколько девушек, еще одной пострадавшей стала 25-летняя Валерия Волкова. Она перевела подозреваемому две тысячи долларов за участие в конкурсе красоты. Позднее девушка выяснила, что Парамонов ее обманул и перестал выходить на связь.

Ранее «Вечерняя Москва» подробно рассказывала, как мужчина обманул Алесю Семеренко. Общий ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями Парамонова, составил 5,3 миллиона рублей

Происшествия
Антон Парамонов
Валерия Волкова
Международный аэропорт Внуково