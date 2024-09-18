Замдиректора челябинской школы задержали после нападения ученика с молотком

Заместителя директора челябинской коррекционной школы №68 и замдиректора охранного предприятия задержали после нападения с молотком одного из учеников на одноклассников. Об этом сообщили в среду, 18 сентября, в пресс-службе Следственного комитета.

— Задержан заместитель директора учебного учреждения, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ… Возбуждено уголовное дело по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Нападение на челябинскую школу произошло утром 16 сентября. Ученик прошел в учебное заведение с молотком и ножом. Рамки металлодетектора не сработали из-за того что были выключены за несколько дней до этого. Ребенок напал на одноклассников и учителя. В результате происшествия пострадали пять человек. Были возбуждены несколько уголовных дел.

В результате ЧП четверо детей попали в больницу, часть из них позднее перевезли в Москву. «Вечерняя Москва» собрала отдельный материал по происшествию в челябинской школе.