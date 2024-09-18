Подросток спас двоих детей из горящего дома в Подмосковье

В подмосковном Егорьевске 15-летний подросток вывел из горящего дома двоих детей, но сам отравился угарным газом. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— В одной из квартир многоэтажного дома, где находились двое детей, начался пожар. Детей от гибели спас 15-летний подросток: ему удалось вывести их на улицу через огонь и дым. Затем мальчик помог выйти пожилым жителям из задымлённого подъезда, а также спас трёх собак, закрытых в квартире по соседству. Сам подросток надышался угарным газом, — передает слова собеседника Telegram-канал Baza.

Надышавшегося угарным газом подростка госпитализировали. Врачи сделали ребенку специальную терапию по нейтрализации угарного газа и восстановлению функции дыхания. Спустя пару дней несовершеннолетнего отпустили домой.

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