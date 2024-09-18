Житель Санкт-Петербурга до смерти избил мать в ходе ссоры

В Санкт-Петербурге мужчина избил свою мать из-за ссоры, от полученных травм женщина скончалась.

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Тело пожилой женщины было найдено в квартире в Санкт-Петербурге 13 сентября, видимых следов насильственной смерти на нем не было. Судмедэксперты установили, что она скончалась от тупой травмы живота и разрыва внутренних органов.

В ходе установления обстоятельств гибели 61-летней женщины выяснилось, что она поссорилась с сыном, который и избил ее до смерти.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, об этом пишут "Известия" со ссылкой на свой источник.